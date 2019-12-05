В 2020 году за счет бюджетных средств в Петербурге запланировано построить 38 соцобъектов

До конца текущего года власти Петербурга намерены ввести в эксплуатацию 10 объектов социальной инфраструктуры: две школы, четыре детских сада и четыре объекта здравоохранения. В свою очередь, на 2020 год в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы запланировано строительство 38 соцобъектов, включая шесть школ и 10 детских садах в Выборгском, Кировском, Красносельском, Курортном, Невском, Приморском и Пушкинском районах города.

При этом ввод ряда объектов в эксплуатацию был перенесен с 2019 на грядущий год из-за расторжения контрактов с недобросовестными подрядчиками, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по словам губернатора Александра Беглова, на устранения дисбаланса между жилищной и социальной застройкой Петербургу до 2025 года необходимо заработать до 630 млрд рублей.