Песков: Путин не обсуждал высылку сотрудников российского посольства с немецким бизнесом

Высылка сотрудников российского посольства из Германии не обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Тема вообще не затрагивалась. Состоялся весьма предметный и деловой разговор»,— сообщил господин Песков «Интерфаксу».

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить эту тему с Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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Напомним, 4 декабря стало известно, что Германия высылает двух сотрудников посольства России в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в причастности к которому подозревается Москва. Причиной этому стало то, что Россия не оказывает достаточную помощь в разбирательстве. МИД РФ назвал заявления о высылке сотрудников российского посольства «безосновательными и недружественными».

Подробнее о высылке сотрудников посольства читайте в материале “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».