Прокуратура через суд добивается закрытия хостела в жилом доме на Петроградской стороне

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга провела проверку по факту использования жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. По ее итогам было установлено, что одна из квартир в доме 59 по Каменноостровскому проспекту используются ООО «Хостел для Вас» на основании договора аренды под центр временного размещения гостей, при этом бронирование происходит через интернет.

Как сообщили в надзорном ведомстве, квартира площадью свыше 200 кв. м. состоит из семи комнат, в каждой из которой находятся двухъярусные кровати, имеется отдельное помещение для кухни. При этом проверка показала, что в нарушение закона указанное помещение в статус нежилого собственником переведено не было. Кроме этого, вход для постояльцев осуществляется круглосуточно с общей лестничной клетки дома без учета интересов граждан, проживающих в этом же подъезде.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура предъявила в Петроградский районный суд исковое заявление о закрытии самовольно размещенного в квартире хостела.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура также через суд добивается закрытия хостела, незаконно работающего в жилом доме на Дивенской улице в том же районе Петербурга.