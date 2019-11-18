Прокуратура настаивает на выселении хостела из дома на Дивинской

Прокуратура Петроградского района, по итогам проверки жалоб жителей, выявила незаконно работающий в жилом доме на улице Дивенской хостел.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, услуги в хостеле на основании агентских договоров оказывало ООО «УК «Роял Капитал». Вход в хостел осуществлялся с общей лестницы многоквартирного дома, помещения гостиницы в нежилой фонд переведены не были.

Прокуратура предъявила два исковых заявления, в которых обязала собственников помещений устранить нарушения и ликвидировать хостел. Ход рассмотрения исков взят прокуратурой на контроль.