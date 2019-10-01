Хостелы нашли выход

C сегодняшнего дня хостелы, размещенные в жилых помещениях, в России оказываются вне закона. Точной статистики, сколько таких объектов работает в Петербурге, у аналитиков нет — называются цифры от нескольких сотен до полутора тысяч. Тем не менее многие эксперты полагают, что на рынке гостиничных услуг города этот запрет — по крайней мере, первое время — никак не скажется.

Запрет на хостелы, которые располагаются в жилых помещениях, накладывает закон №59-ФЗ от 15 апреля 2019 года.

Располагаться в жилых домах такие объекты могут, однако для работы хостела они должны быть переведены в объекты нежилого назначения. Кроме того, они могут располагаться лишь на первых этажах жилых зданий. Расположение на более высоких этажах возможно, только если под ними расположены тоже нежилые помещения. Также, согласно закону, хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности.

На начало сентября в Петербурге насчитывалось 1457 коллективных средств размещения, в том числе 654 хостела, мини-отеля и апарт-отеля, говорится на сайте Смольного. В администрации Петербурга сообщали, что оказывают содействие в переводе жилого помещения в нежилое 308 средствам размещения на 3 тыс. номеров. Предложение не вызвало большого ажиотажа, большинство из участников рынка, вероятнее всего, уйдут в посуточную сдачу жилья, отмечала ранее заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.

Дело в том, что многие владельцы отелей заявляют, что у них не хостел, а жилье от собственника, которое сдается в аренду — для этого перевод помещения в нежилой фонд не требуется.

Алексей Федоров, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций компании Maris в ассоциации с CBRE, уверен, что в ближайшее время этот закон никак не скажется на ценах. «Те, кто собирался его исполнять, уже успели закрыться, а другие, которых большинство, просто переименуют свою деятельность и будут оказывать не гостиничные услуги, а, например, субаренду»,— говорит эксперт. По его мнению, дальнейшая судьба хостелов будет зависеть от правоприменительной практики. «Надо отметить, что в Петербурге есть даже многозвездные гостиницы, часть номерного фонда которых располагается в юридически жилых помещениях. Подозреваю, что проверки на исполнение закона будут выборочными, в итоге отдельные хостелы продолжат работать, а какие-то попадут под правовой каток»,— полагает господин Федоров.

Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International, считает, что часть хостелов вынуждена прекратить работу из-за невозможности перевода помещений в нежилой статус, другие могут выбрать теневой формат. «Однако это публичный бизнес: хостелы регистрируются в различных агрегаторах, активно дают рекламу — факт нелегальной работы легко выявить, поэтому рано или поздно такие заведения будут закрыты. От запрета выигрывают прежде всего другие хостелы и мини-отели, расположенные в нежилом фонде, на которые придется перераспределенный поток гостей».

Она отмечает, что многие хостелы работают на рынке Петербурга не первый год, у заведений сложилась своя клиентура, репутация, появились высокие оценки в рейтингах у агрегаторов. «Логичнее всего привести помещение в соответствие с новыми требованиями законодательства и работать дальше. Однако для небольших хостелов процесс перевода помещения в статус нежилого может потребовать несоразмерных результату материальных и временных затрат»,— резюмирует эксперт.

Виктор Сборов