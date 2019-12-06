07 декабря, суббота
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Kia сертифицировала новый Mohave для России

Компания Kia сертифицировала новое поколение кроссовера Mohave для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль с 3-литровым турбодизельным V6 мощностью 250 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель и трансмиссия заимствованы у текущего поколения Kia Mohave для российского рынка.

Напомним, премьера модернизированного Kia Mohave состоялась в августе 2019 года. Сроки начала продаж и стоимость новинки на российском рынке пока не названы.

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