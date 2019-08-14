Новый Kia Mohave появится в России в 2020 году

Porsche 911 Speedster Heritage Design. Фото: Porsche

Porsche 911 Speedster Heritage Design. Фото: Porsche

Автомобиль, дизайн которого выполнен в стилистике концепт-кара Kia Mohave Masterpiece, будет представлен осенью 2019 года. Судя по официальным снимкам, как минимум для рынка Южной Кореи машина сохранит 3-литровый турбодизельный V6.

Технические характеристики модели для России назовут позже, когда появится и другая информация о внедорожнике для российского рынка. Текущее поколение Kia Mohave стоит от 2,6 млн руб.

Напомним, премьера Kia Mohave Masterpiece состоялась весной 2019 года.