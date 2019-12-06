Судозавод «Янтарь» передал заказчику второй траулер-сейнер «Командор»

В пятницу, 6 декабря, на территории АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония передачи заказчику траулер-сейнера «Командор» проекта SK-3101R. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что заказчиком строительства траулера выступает Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский). «Командор» уйдет на Камчатку в ближайшее время южным морским путем, через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны. Головной траулер серии — «Ленинец» — был передан заказчику в конце августа.

Напомним, что контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и «Рыбколхозом им. Ленина» в январе 2016 года.