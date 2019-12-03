Судозавод «Янтарь» сдаст заказчику траулер «Командор» 6 декабря

АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передаст заказчику — Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) — построенный на верфи траулер «Командор» в пятницу, 6 декабря. Об этом со ссылкой на официального представителя ПСЗ сообщает «Интерфакс».

Спустя некоторое время траулер уйдет на Камчатку южным морским путем — через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны, уточнили на предприятии.

Напомним, что траулер-сейнер проекта SK-3101R «Командор» является вторым судном из серии рыбопромысловых судов, строящихся на ПСЗ для рыбаков Камчатки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что судозавод «Янтарь» передал заказчику головной траулер проекта SK-3101R «Ленинец» в конце августа. Тогда же на ПСЗ был заложен большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов».