Судозавод «Янтарь» передал заказчику траулер «Ленинец» и заложил БМРТ «Виктор Гаврилов»

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал камчатскому Рыболовецкому колхозу им. Ленина траулер-сейнер «Ленинец» и заложил для него же большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов», сообщили в пресс-службе судозавода.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан в 2016 году. Головной траулер «Ленинец» заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017, завершил заводские ходовые испытания в конце июля этого года.

В свою очередь, контракт на постройку БМРТ «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD был подписан в 2018 году. Передача судна запланирована на 2023 год. Его длина составит 121 м, ширина — 21,6 м, водоизмещение — около 13 тыс. т. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что судостроительный завод «Янтарь» передаст заказчику серию новых траулеров до середины 2019 года.