«Интеллектуализация учета — первый шаг к внедрению программы цифровизации»

Как идет импортозамещение на российском рынке электросетевого оборудования? Насколько отечественная продукция в этом сегменте интересна зарубежным заказчикам? И как развиваются умные счетчики электроэнергии? На эти вопросы в интервью Владимиру Расулову ответила генеральный директор компании «Энергомера» Виктория Курсикова.

— Ваша компания производит, в частности, счетчики электроэнергии и оборудование для их поверки. Не так давно в России было очень популярно слово «импортозамещение». Расскажите, пожалуйста, как у вас в этой области обстоят дела и насколько сейчас наша страна зависит от зарубежной продукции, потому что пять лет уже говорят об этом, какая сейчас ситуация на этом рынке?

— В первую очередь, я хочу сказать, что электротехническое направление компании «Энергомера» в своем составе имеет четыре производственных подразделения — завод по производству приборов учета, которые имеют полную процентную локализацию производства без использования каких-то этапов производства зарубежных производителей; электротехнический завод «Энергомера» в городе Ставрополе. Полностью вся линейка производства состоит из телекоммуникационного оборудования, энергетического оборудования, оборудования химзащиты, где реализована полная локализация. Также есть ряд заводских площадок на территории СНГ, соответственно, имея полную производственную линейку — от литья пластмассы до полной сборки — мы соответствуем всем требованиям новых текущих постановлений по локализации производства в России, тем самым выполняя требования по импортозамещению наших правительственных органов.

— Насколько сейчас велика конкуренция с иностранцами на российском рынке? Выходите ли вы сейчас с вашей продукцией на зарубежные рынки? Насколько трудно или легко соперничать с производителями зарубежной продукции такого же класса, такого же плана?

— Вопрос конкуренции существует всегда. Рынок России очень привлекателен своим объемом и открытостью к новым технологическим решениям. Поэтому он интересен не только для российского производителя, но и для зарубежного в том числе. И здесь, как и в рамках любой конкурентной среды, твоя задача — быть наиболее интересным. Цена, качество и сроки. И иметь всегда в своей разработке какие-то новые технологические решения, которые заинтересуют заказчика. У нас это все есть, поэтому мы и являемся ведущим производителем в России для энергетической области. По привлекательности зарубежных стран для нашей компании здесь тоже хочется отметить, что, достигнув определенного технологичного уровня в нашем продукте, мы действительно сейчас смотрим на зарубежные страны, уровень нашей разработки позволяет выходить на Ближний Восток, в Европу, в страны, которые заинтересованы в интеллектуальных системах учета.

— Сейчас в Москве активно устанавливают так называемые «умные» счетчики, которые, как предполагается, должны упростить жизнь как бытовым компаниям, так и самим потребителям. Можно ли сейчас понять, есть ли представление какое-то, когда эти устройства сами в определенный срок начнут передавать показания, чтобы люди не тратили на это время? Разрабатываются ли сейчас в принципе такие технологии?

— Интеллектуализация учета началась не сегодня и не только в Москве и Московской области. Это тема развивается уже на протяжении нескольких лет. И здесь наша компания стоит у истоков. Например, наша компания реализовала самые крупные объекты в рамках инфраструктурного проекта совместно с Российским фондом прямых инвестиций. И эти проекты показывают очень высокую эффективность. Поэтому дальше у нас будет масштабирование по всей территории России. Интеллектуализация учета — главный вопрос и первый шаг к внедрению программы цифровизации.