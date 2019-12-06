Бэнкси. Робин Гуд от искусства

Что мы (не) знаем о Бэнкси? Как художник критикует всех и всё, но остается вне политики? И почему Бэнкси мог появиться только в Великобритании? Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич и искусствовед Михаил Каменский в новом выпуске подкаста обсуждают главную загадку современного искусства.

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