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Радио «Ъ FM»

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Фото: Reuters

Бэнкси. Робин Гуд от искусства

Подкаст «Арт и Факты», выпуск 3

от

Что мы (не) знаем о Бэнкси? Как художник критикует всех и всё, но остается вне политики? И почему Бэнкси мог появиться только в Великобритании? Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич и искусствовед Михаил Каменский в новом выпуске подкаста обсуждают главную загадку современного искусства.


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Прочитать об уничтожении картины «Девочка с шаром» или о скандале с выставкой Бэнкси в Москве.

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