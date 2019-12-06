ДОМ.РФ запускает программу «Trade-in» квартир с оплатой разницы ипотекой

Банк ДОМ.РФ запускает программу по обмену имеющегося жилья на квартиру в новостройке по программе «Trade-in с ипотекой», сообщила пресс-служба банка. Застройщики будут принимать старую квартиру в счет оплаты новой, а банк предоставит кредит на оплату разницы в цене.

«Этот механизм позволяет приобрести новое жилье при отсутствии свободных средств»,— говорится в сообщении банка ДОМ.РФ. Особенностью программы является то, что клиенту может быть предоставлена возможность проживания в выкупленной квартире до сдачи новостройки.

Напомним, ЦБ озабочен закредитованностью ипотечных заемщиков и рассматривает возможность введения повышенных коэффициентов риска по таким кредитам в зависимости от долговой нагрузки. Шаг снизит риски невозврата кредитов, хотя уровень просрочки по ипотеке и так крайне низкий.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ипотеку обложат долговой нагрузкой».