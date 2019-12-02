Ипотеку обложат долговой нагрузкой

ЦБ озабочен закредитованностью ипотечных заемщиков и рассматривает возможность введения повышенных коэффициентов риска по таким кредитам в зависимости от долговой нагрузки. Шаг снизит риски невозврата кредитов, хотя уровень просрочки по ипотеке и так крайне низкий. В то же время новая норма может ухудшить динамику ипотечного кредитования и сделать эти ссуды дороже. То есть в результате привести к общему снижению доступности ипотеки. А это уже идет вразрез с поручением президента Владимира Путина.
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Поэтому, подчеркнула она, для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности россиян нужно принимать меры заранее. Регулятор в декабре обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика как по необеспеченным потребительским кредитам.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тыс. руб. рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. При определенном уровне ПДН и применяются повышенные коэффициенты риска, то есть банку для обеспечения кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает рост кредитования менее выгодным.
«Все более распространенным становится одновременное использование заемщиками разных кредитных продуктов. В частности, доля ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, возросла с 39% в начале 2015 года до 46% на 1 сентября 2019 года. Изменение фазы экономического цикла может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам»,— говорится в обзоре.
Вместе с тем в ипотечном кредитовании наблюдается снижение доли предоставляемых кредитов с низким первоначальным взносом (от 10% до 20%) в результате принятых макропруденциальных мер с 40,7% в первом квартале до 35,9% во втором квартале 2019 года, отмечает ЦБ. «Качество ипотечных кредитов пока остается исторически высоким. Доля просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам не превосходит 0,9% на 1 октября 2019 года. Доля потребительских кредитов, которые заемщики могут использовать для первоначального взноса по ипотеке, оценивается на уровне не выше 5%»,— подчеркивается в обзоре.
Параметры повышенных коэффициентов риска в зависимости от ПДН госпожа Набиуллина не назвала. Однако, по мнению экспертов, такой шаг приведет неизбежному замедлению ипотечного кредитования, которое после длинного периода роста уже началось. Так в январе—октябре 2019 года банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 2,232 трлн руб., что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,371 трлн руб.), следует из статистики ЦБ. Количество предоставленных банками кредитов за десять месяцев 2019 года составило 1,008 млн, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,175 млн).
Выдача «новых» кредитов за 10 месяцев 2019 года составляет 2,12 трлн руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, их выдано в количестве около 955 тыс., что на 7% меньше, чем годом ранее.
Другим следствием введения повышенных коэффициентов риска в зависимости от ПДН для ипотеки может стать рост ставок, что прямо противоречит поставленной ранее президентом Владимиром Путиным цели их снижения. Правительство и ЦБ должны принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже и доложить об этом в начале 2020 года, следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. По итогам октября ставка по ипотеке уже опустилась до исторического минимума — 9,41%. «Введение показателя долговой нагрузки может вызвать удорожание кредитов»,— предупреждал в конце ноября президент Сбербанка Герман Греф. «Это болезненные меры для всех заемщиков»,— подчеркивал он. Однако в ЦБ так не считают, госпожа Набиуллина утверждает, что снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
Банки получили первые тревожные сигналы, связанные со способностью населения обслуживать кредиты. Россияне стали чаще допускать просрочки, а также чаще использовать кредитные карты для покупки еды. Именно внутренний комплаенс банков будет служить фактором, сдерживающим в ближайшей перспективе рост потребительского кредитования, а не регуляторные ограничения Банка России, считают аналитики.
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