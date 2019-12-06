Ледоколы интеграции

Союзное государство России и Белоруссии, двадцатилетие которого будет отмечаться 8 декабря, играет в развитии интеграции на пространстве бывшего СССР ту же роль, что играл Союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (Бенилюкс) в истории европейской интеграции.

Обе эти структуры на разных этапах истории исполняли функцию «ледокола», тестирующего возможность двигаться по пути интеграции на небольшой группе государств с перспективой использования накопленного опыта в более широком формате. Интенсивное развитие интеграции в Бенилюксе началось еще в 1921 году и постепенно распространилось на валютную сферу (единая валюта Бельгии и Люксембурга с 1921 года), взаимную торговлю (1932), монетарную политику (1943), общий рынок товаров и услуг (1948), единую внешнеторговую политику (1953), координацию экономической и социальной политики (1953). Европейская интеграция после Второй мировой войны развивалась по проторенной Бенилюксом дороге, избегая препятствий и трудностей, которые союз трех государств преодолел в своем развитии на более ранних этапах истории.

Сегодня Союзное государство России и Белоруссии идет на один шаг впереди развития Евразийского союза (ЕАЭС) как главной интеграционной инициативы на постсоветском пространстве. Организационное развитие Союзного государства далеко опережает область практических достижений, поэтому критикам интеграции двух государств всегда есть что сказать по поводу возникающих на его пути трудностей.

Действительно, бюджет Союзного государства невелик (7,24 млрд руб. в 2019 году) и не может служить драйвером для роста промышленности или развития инфраструктуры.

Парламентское собрание работает неэффективно, едва справляясь с гармонизацией законов, принимаемых сепаратно парламентами двух стран. Реализуемые Союзным государством программы и проекты особой роли в социально-экономическом и технологическом развитии Белоруссии и России не играют. В российско-белорусских политических отношениях периодически «искрит», и тогда их регулируют внешнеполитические службы двух государств по стандартным дипломатическим каналам.

Тем не менее без Союзного государства как локомотива интеграции на постсоветском пространстве никогда не были бы созданы Евразийское экономическое сообщество (2000), Таможенный союз (2010), Единое экономическое пространство (2012) и, наконец — Евразийский экономический союз (2015).

В рамках последнего сегодня функционируют общее экономическое пространство, единый рынок труда, прозрачные межгосударственные границы, сближаются макроэкономическая и монетарная политики.

Все эти сферы взаимодействия на наднациональном уровне ЕАЭС внедряет на основе изучения опыта Союзного государства.

Кстати, Бенилюкс как межправительственная организация трех западноевропейских стран по-прежнему существует и через два года отметит свое столетие. Думаю, что у Союзного государства Беларуси и России такая же судьба — быть символом и ледоколом интеграции.

Станислав Ткаченко, эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ