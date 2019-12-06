ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, который представил такие данные, назвал эти цифры «возмутительными», так как большую часть среди умерших составили дети в возрасте до пяти лет, которым не были сделаны прививки от кори.

«Сам факт того, что ребенок умирает от заболевания, которое можно предотвратить с помощью прививки, возмутителен и отражает коллективную неспособность защитить детей в мире»,— заявил господин Гебрейсус. В 2019 году ситуация может быть еще хуже: к ноябрю число заболевших выросло втрое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Более половины заболевших корью в прошлом году, по данным ВОЗ, приходится на пять стран: Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар, Сомали и Украину. В прошлом году четыре европейские страны — Великобритания, Албания, Чехия и Греция — потеряли статус стран, победивших корь.

В некоторых странах прививки многим детям не были сделаны из-за военных конфликтов и низкого уровня системы здравоохранения, в то же время в развитых странах многие родители отказываются от прививок из-за распространения антипрививочных групп и сайтов с информацией о предполагаемой опасности прививок.

О проблеме распространения кори в мире читайте в публикации “Ъ-Наука” «Корь и всемирное помешательство».

Яна Рождественская