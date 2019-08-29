ВОЗ: ситуация с корью в Европе продолжает ухудшаться

Сегодня Европейская региональная комиссия по контролю за корью и краснухой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН опубликовала новые данные о ситуации с корью в европейском регионе. По результатам обобщенных данных за 2018 год, полученных из 53 стран региона, впервые с 2012 года четыре европейские страны — Албания, Чехия, Греция и Великобритания — потеряли статус страны, победившей корь. Этот статус оценивает комиссия, которая анализирует эпидемиологическую ситуацию с корью в странах Европы. «Возобновление случаев распространения кори вызывает серьезную озабоченность,— отметил председатель комиссии Гюнтер Пфафф.— Если мы снова не достигнем высокого уровня покрытия иммунизацией и не будем поддерживать этот уровень, пострадают и дети, и взрослые, некоторым из них может угрожать смерть».

В то же время комиссия сообщила, что такие страны, как Австрия и Швейцария, обрели статус страны, победившей корь, показав высокие и стабильные результаты по предотвращению распространения этой болезни в течение последних 36 месяцев. В целом по итогам 2018 года такой статус есть у 35 стран, тогда как в 2017 году он был у 37 стран. За период последних одного-трех лет двум странам удалось остановить эндемическое распространение кори, в 12 сохранился эндемический уровень распространения.

ВОЗ отмечает, что резкий рост числа заболеваний корью, начавшийся в 2018 году, продолжился и в 2019-м — за первые шесть месяцев было отмечено около 90 тыс. случаев, а это уже больше, чем за весь 2018 год: 84 462 случая.

Евгений Хвостик