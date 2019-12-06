Рынок страхования в третьем квартале впервые за десять лет показал нулевой прирост

Страховой рынок в третьем квартале 2019 года показал нулевой прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 362,1 млрд руб., следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков» ЦБ РФ (.pdf). Максимальный темп прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) стали в третьем квартале рекордными. За девять месяцев величина собранных страховых премий составила 1,1 млрд руб.

«В третьем квартале 2019 года объем страховых взносов остался на уровне аналогичного квартала предыдущего года и составил 362,1 млрд руб.. Темпы прироста рынка были минимальными (+0,0% г/г) за последние десять лет. По итогам девять месяцев 2019 г. величина собранных страховых премий составила 1101,3 млрд руб. (+0,7% г/г)»,— говорится в обзоре. Остановка рынка, по мнению ЦБ, связана с негативной динамикой в страховании жизни (кроме страхования жизни заемщиков), которая наблюдается третий квартал подряд. Без учета этого сегмента по итогам третьего квартала 2019 года объем страховых премий увеличился на 8,7%. Максимальный положительный вклад в динамику совокупных взносов, как и кварталом ранее, внесли кредитные виды страховании жизни и здоровья заемщиков и ДМС. Также сокращение взносов в страховании автокаско сменилось их ростом.

«Темпы прироста взносов по ДМС в третьем квартале 2019 года были максимальными за всю историю наблюдений и составили 35,1%»,— говорится в документе. Объем взносов достиг 34,8 млрд руб. По мнению Банка России, ускорение роста сегмента связано с распространением специализированных программ ДМС — от критических заболеваний, программ диспансеризации, полисов с франшизой.

О темпах роста страхового рынка в первом квартале 2019 года — в материале “Ъ” «У страхового рынка стало меньше жизни».