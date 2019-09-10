У страхового рынка стало меньше жизни

Страховой рынок потерял прежние темпы роста, следует из опубликованной ЦБ отчетности по итогам деятельности страховых компаний в первом полугодии 2019 года. Совокупные сборы на этом рынке за шесть месяцев составили 739,3 млрд руб. Рост составил всего 1% по сравнению с таким же периодом 2018 года — притом что годом раньше рынок вырос на 13,3%. Страховые выплаты выросли на 21,1%, до 285,6 млрд руб.

Как следует из статистики, рынок лишился основного драйвера роста — сборов по страхованию жизни. Ранее они росли двузначными темпами, теперь же упали на 11% (до 183,7 млрд руб.). В ЦБ это связывают с сегментом инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). «Это может быть связано с неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов»,— говорится в сообщении регулятора. Окончанием срока действия основного массива договоров по ИСЖ объясняется и двукратный рост выплат по этому виду страхования — на 101%, до 51,5 млрд руб.

Интересно, что из 33 основных видов страхования аномальную динамику продемонстрировало агрострахование с господдержкой — рост выплат здесь составил 393% (до 1,5 млрд руб.). Это объясняется началом выведения расходов на страхование из механизма единой бюджетной субсидии. Кроме того, в страховании гражданской ответственности «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору» компании впервые в истории показали отрицательные сборы — минус 686,4 млн руб. против плюс 7,6 млрд руб. годом ранее. Как пояснили “Ъ” участники рынка, это связано с обязанностью страховщиков расторгнуть договоры по страхованию ответственности застройщиков и передать премии в Фонд защиты дольщиков. Выплаты в этом сегменте выросли на 412% (до 775,3 млн руб.).

Один из самых популярных у населения видов страхования, ОСАГО также просело по сборам — 101,6 млрд руб. за полугодие (падение на 5%). При этом выплаты в сегменте выросли на 7% (до 71,3 млрд руб.). ЦБ в качестве нового источника роста рынка называет добровольное медицинское страхование (ДМС) — сборы в этом сегменте выросли на 11%, до 115,6 млрд руб. По прогнозам самих страховщиков, общий объем страхового рынка в 2019 году достигнет 1,5–1,56 трлн руб.

Татьяна Гришина