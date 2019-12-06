Глава воронежского департамента строительной политики написал явку с повинной

Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников дал признательные показания по уголовному делу, возбужденному региональным управлением СКР в отношении его городского коллеги — главы управления строительной политики Воронежа Владимира Пешкова. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили два источника, знакомые с ходом расследования. Господина Пешкова, напомним, подозревают в превышении должностных полномочий при заключении муниципального контракта на строительство пристроек к детским садам (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

«Видимо, не захотел под стражу. У нас же мера пресечения давно стала мерой принуждения»,— предположил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. В региональном управлении СКР не смогли оперативно подтвердить данную информацию.

По версии следствия, в октябре 2019 года Владимир Пешков вынудил одного из участников аукциона на «определение подрядчика ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города» отказаться от торгов, чем обеспечил победу конкретной строительной фирме. По данным “Ъ-Черноземье”, в уголовном деле фигурируют два подряда на строительство пристроек к функционирующим детским садам, один из которых — детсад №73. Контракт был заключен с единственным участником за 161,2 млн руб. После возбуждения уголовного дела обыски прошли не только в у Владимира Пешкова, но и у Олега Гречишникова. Оба чиновника были допрошены и отстранены от работы.

Подробнее об уголовном деле — в публикации “Ъ-Черноземье” «СКР нашел уголовное дело в детском саду».

Андрей Прах