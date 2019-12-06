СКР нашел уголовное дело в детском саду

Активное строительство детских садов в Воронеже неожиданно вылилось в уголовное дело: Следственный комитет России (СКР) заподозрил руководителя управления строительной политики Воронежа Владимира Пешкова в организации фиктивного аукциона. Следствие полагает, что чиновник вынудил одного из застройщиков отказаться от планов по возведению пристройки к дошкольному учреждению. По данным „Ъ“, речь идет о контракте на 161,2 млн руб., однако не исключено, что в деле может фигурировать и второй эпизод. В рамках расследования у СКР также появились вопросы к главе областного департамента стройполитики Олегу Гречишникову, оба чиновника отстранены от работы.

Вчера рано утром в административное здание на улице Кольцовской, 45, где располагаются основные строительные подразделения администрации Воронежа — управление строительной политики (УСП) и управление главного архитектора, — пришли сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ. Как выяснилось через несколько часов, силовиков заинтересовала деятельность УСП, которое с 2017 года возглавляет Владимир Пешков. Выходец из ОАО «Воронежпроект», последние восемь лет работает в городской администрации. По словам собеседников „Ъ“ в силовых кругах, выемки прошли непосредственно в кабинете господина Пешкова, а сам он отправился на допрос в СКР. Обыски также прошли у него дома. При этом официально чиновник задержан не был, поскольку сам согласился участвовать в следственных действиях.

Согласно сообщению ведомства, в отношении Владимира Пешкова возбуждено уголовное дело по признакам превышения им должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). На текущий момент он находится в статусе подозреваемого. Основанием для уголовного преследования чиновника стала доследственная проверка, организованная по материалам ФСБ.

По версии СКР, в октябре 2019 года Владимир Пешков вмешался в ход конкурсных процедур на определение подрядчика ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города, чем «совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий». В частности, он потребовал от одного из участников аукциона «отказаться от фактического участия в торгах», чтобы обеспечить победу конкретной фирме. «Впоследствии подозреваемый, достоверно зная о незаконности итогов аукциона, заключил муниципальный контракт с мнимым победителем конкурса», — пояснили в СКР.

Следствие полагает, что действия Владимира Пешкова «не позволили обеспечить эффективность осуществления закупок» и сэкономить «значительные суммы бюджетных средств», нарушили права несостоявшегося участника конкурса, а также «подорвали авторитет органов государственной власти перед населением».

Как рассказали „Ъ“ источники на строительном рынке региона, речь может идти о двух муниципальных контрактах на возведение пристроек к функционирующим детским садам. Согласно данным госзакупок, в октябре этого года управление господина Пешкова заключило восемь соответствующих контрактов: на расширение детсадов № 73, 69, 138, 167, 185, 142, 119, а также детского сада гимназии УВК №1. По данным „Ъ“, в уголовном деле фигурируют торги на расширение детсада №73, единственным участником и победителем которых стало ООО «Воронеж строй комплекс». Контракт заключен на 161,2 млн руб. Второй объект, который мог лечь в основу уголовного дела, оперативно выяснить не удалось.

По данным источников „Ъ“, оперативно-разыскные мероприятия затронули не только городскую администрацию, но и областное правительство: силовики нанесли визит главе регионального департамента стройполитики Олегу Гречишникову. Он также побывал в областном управлении СКР. Его процессуальный статус в ведомстве не раскрыли. Уже поздно вечером мэр Воронежа Вадим Кстенин и губернатор Воронежской области Александр Гусев синхронно сообщили, что на время расследования уголовного дела от работы отстранены оба чиновника. Господа Гречишников и Пешков не ответили на звонки „Ъ“.

Андрей Прах, Андрей Цветков