«Росатом» инвестировал более 5 млрд рублей в продление сроков эксплуатации атомных ледоколов

Инвестиции госкорпорации «Росатом» в продление сроков эксплуатации атомных ледоколов превысили 5 млрд рублей. На эти средства ресурс судов удалось продлить с 100 тыс. до 260 тыс. часов. Об этом на встрече с коллективом ФГУП «Атомфлот» (входит в структуру «Росатома») по случаю 60-летия атомного ледокольного флота России заявил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Если бы не было этого продления, сегодня бы не реализовывались амбициозные, мощные проекты в Арктике»,— цитирует господина Лихачева «Интерфакс».

При этом глава «Росатома» отметил, что с момента вхождения «Атомфлота» в госкорпорацию (в 2008 году) прибыль предприятия увеличилась более чем в десять раз и в этом году превысит 9,5 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что готовность строящегося по заказу «Атофлота» на Балтийском заводе в Петербурге ледокола «Арктика» проекта 22220 в настоящий момент составляет 93%. При этом на май-июнь 2020 и 2021 годы компания планирует закладку еще двух атомных ледоколов этой серии.