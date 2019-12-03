«Атомфлот» планирует закладку еще двух ледоколов проекта 22220 на май-июнь 2020 и 2021 годы

Закладка третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220 намечена на АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на май-июнь 2020 и 2021 год соответственно. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству флота ФГУП «Атомфлот» Константина Князевского сообщает «Интерфакс».

При этом господин Князевский также добавил, что помимо этого «Атомфлоту» еще может понадобиться как минимум три атомных ледокола.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что готовность головного ледокола проекта 22220 «Арктика» в настоящий момент составляет 93%. Ходовые испытания судна в Финском заливе начнутся 12 декабря.