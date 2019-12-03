Готовность головного ледокола проекта 22220 «Арктика» составляет 93%, сообщил журналистам заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП «Атомфлот» Константин Князевский.

Ходовые испытания судна начнутся 12 декабря, добавил капитан ледокола «Арктика» Александр Спирин. «Выйдем на просторы Финского залива»,— отметил он. По его словам, количество замечаний на головном судне приблизилось к 40 тысячам.

Напомним, что ранее сообщалось о планах сдать «Арктику» в декабре, а ледовые испытания ледокола провести весной 2020 года.

“Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент на Балтийском заводе в Петербурге, кроме «Арктики», строятся еще два атомных ледокола проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал». Также в августе АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов по данному проекту.

Яна Войцеховская