Финансирование здравоохранения увеличат на 1 млрд рублей в проекте бюджета Удмуртии на 2020 год

Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению госсовета Удмуртии рассмотрели поправки в проект бюджета региона на 2020 год в объеме 7,96 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Так, 1,05 млрд руб. предусмотрены минздраву Удмуртии, в том числе 303,5 млн руб. — за счет федерального бюджета. Более 640 млн руб. израсходуют на обеспечение населения лекарствами. Кроме того, на 112,6 млн руб. увеличатся ассигнования единовременные компенсации врачам и фельдшерам, работающих в сельской местности, дополнительные 165,8 млн руб. направят на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, дополнительные 105,2 млн руб. — на льготное лекарственное обеспечение, еще 101,7 млн руб. — на обеспечение лекарствами лиц с редкими заболеваниями, дополнительные 221,6 млн руб. — на мероприятия по профилактике и лечению больных диабетом, 41,2 млн руб. — на долечивание граждан в санаторно-курортных учреждений, до 100% от потребности. Также в пять раз по сравнению с 2019 годом вырастет финансирование на реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет территориального фонда медстраха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года. По словам директора фонда Павла Митрошина, общая сумма доходов с учетом возвратов целевых средств бюджета на 2019 год увеличена на 143,9 млн руб. и составляет 20,7 млрд руб. Увеличение произошло за счет роста неналоговых поступлений и прочих межбюджетных трансфертов. Сумма расходов также вырастет на 143,9 млн руб. и составит 20,7 млрд руб. Остатка не планируется.

Напомним, что проект бюджета на 2020 год представил министр финансов республики Станислав Евдокимов на сессии госсовета 28 ноября. Доходы Удмуртии в следующем году ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в первоначальном варианте прошлогоднего бюджета. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы составят 57,37 млрд. Безвозмездные поступления из федерального бюджета обозначены в сумме 12,74 млрд руб., однако, как пояснил министр, на данный момент после принятия федерального бюджета уже известна сумма, которую республика получит из федеральной казны в следующем году. Она увеличится на 7,64 млрд и в целом составит 20,38 млрд руб. Так, в бюджете заложили профицит 970 млн руб., за счет которого в том числе будет сокращен госдолг на 1,01 млрд до 45 млрд руб. Общий объем расходов запланирован в размере 69,14 млрд руб.