Депутаты ощутили нехватку параметров

Проект бюджета Удмуртии на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвердили в первом чтении на очередной сессии республиканского парламента. Он будет вновь профицитным, среди основных целей — дальнейшее снижение госдолга и увеличение доходов. Представляя документ, министр финансов Станислав Евдокимов отметил, что в нем еще не учтена ставшая известной позднее сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета на следующий год. Всего республика ожидает в 2020 году 20,38 млрд руб. Между тем, две фракции госсовета приняли решение голосовать против проекта бюджета либо воздержаться, указав на недостатки представленного варианта, а также то, что он «представляет искаженную экономическую ситуацию, сложившуюся в республике».

Проект бюджета на сессии госсовета 28 ноября представил министр финансов республики Станислав Евдокимов. Доходы Удмуртии в 2020 году ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в первоначальном варианте прошлогоднего бюджета. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы составят 57,37 млрд. Безвозмездные поступления из федерального бюджета обозначены в сумме 12,74 млрд руб., однако как пояснил министр, на данный момент после принятия федерального бюджета уже известна сумма, которую республика получит из федеральной казны в следующем году. Она увеличится на 7,64 млрд и в целом составит 20,38 млрд руб.

«При формировании бюджета на 2020 год мы вновь отказались от практики заемного финансирования и завышения доходов бюджета. Такой подход мы применили впервые в 2018 году и он показал свою эффективность»,— отметил господин Евдокимов.

Таким образом, в бюджете заложили профицит 970 млн руб., за счет которого в том числе будет сокращен госдолг на 1,01 млрд до 45 млрд руб. Общий объем расходов запланирован в размере 69,14 млрд руб. По словам министра, 47% расходов пойдет на выплату зарплаты бюджетникам, почти 8 млрд пойдут на меры социальной поддержки, около 7 млрд на обязательное медицинское страхование, 7,26 млрд составит дорожный фонд, 3,35 млрд предусмотрены на капитальные расходы, господдержка АПК составит 1,64 млрд руб. Господин Евдокимов отметил, что на эти направления средства будут добавлены в окончательном варианте бюджета.

Председатель постоянной комиссии госсовета по бюджету, налогам и финансов Юрий Тюрин отметил, что согласно прогнозу социально-экономического развития Удмуртии в 2020 году ожидается увеличение объемов инвестиций, промышленного производства и продукции АПК, а также строительства. Члены комиссии с такими показателями согласны, однако в проекте бюджета к первому чтению некоторые графы расходов были незаполнены. «На этапе принятия бюджета в первом чтении безвозмездные поступления на 6млрд руб. ниже первоначального плана 2019 года, что существенно повлияло на содержание доходной базы в целом, и как следствие расходы были представлены либо не в полном объеме, либо их нет вообще в проекте бюджета к первому чтению»,— отметил господин Тюрин, добавив, что новая информация по поступлениям из федерального бюджета «вселяет оптимизм».

Значительные суммы предусматриваются для реализации национальных проектов, однако комиссия выразила обеспокоенность, что доля софинансирования субъектами во многих случаях превышает изначально объявленные 3%.

«Дополнительные средства приходится закладывать в региональных бюджетах, чтобы участвовать в национальных проектах»,— отметил господин Тюрин.





Представители оппозиционных фракций отметили, что политика последних лет «жить по средствам» позволяет более прагматично и рационально подходить к формированию бюджета, однако в представленном проекте есть упущения. «Реальные доходы населения падают, малый бизнес ежедневно сталкивается с трудностями инвестирования в собственное развитие, а традиционные отрасли экономики, такие как сельское хозяйство и другие, недополучают поддержку»,— отметил руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров. По его мнению, в бюджете необходимо увеличить объемы финансирования ряда статей, в частности, социальной поддержки населения, малого бизнеса, системы здравоохранения и АПК. По данному проекту фракция решила воздержаться в голосовании.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков обратил внимание на выявленные государственным контрольным комитетом несоответствия цифр в проекте бюджета. По мнению комитета, объем налоговых поступлений занижен на 540 млнруб, при этом минимальная потребность по расходам обеспечена в проекте к первому чтению только на 82%. «Проект бюджета представляет искаженную экономическую ситуацию, сложившуюся в республике»,— заявил представитель КПРФ и предложил на следующую сессию пригласить руководителя УФНС по Удмуртии Юрия Горюнова, чтобы он рассказал о работе с задолженностями по налогам. Его коллега по фракции Владимир Бодров усомнился в прогнозе снижения уровня бедности с 12% до 7,6% через три года. При ожидаем росте реальных доходов населения в пределах 1% такое невозможно, считает он. Коммунисты приняли решение голосовать против проекта бюджета.

Представитель «Справедливой России» Фарид Юнусов подготовленный документ поддержал, но также отметил то, что по его мнению, недостаточно средств заложено по направлению здравоохранения. Увеличение расходов на обеспечение лекарствами до 600 млн руб. он назвал важным решением, однако и этой суммы недостаточно.

В результате 44 депутата поддержали проект бюджета, три человека проголосовали против и трое воздержались. Поправки к документу профильная комиссия ждет до 3 декабря. Во втором чтении закон будет рассмотрен в первой половине следующего месяца.

Михаил Красильников