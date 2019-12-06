«Яндекс» будет показывать фильмы и сериалы BBC

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» будет показывать фильмы и сериалы BBC Studios в России и СНГ. Стороны подписали долгосрочного соглашение об этом, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение «Яндекса». Также «Яндекс» будет производить контент на основе сценарных форматов BBC Studios.

Кинотеатр получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно начиная с 2020 года. Так, сериал «Доктор Кто» выйдет в «КиноПоиск HD» выйдет на следующий день после премьеры — 2 января.

Напомним, Министерство культуры начнет собирать статистику онлайн-кинотеатров. Там рассчитывают, что это поможет оценить эффективность господдержки кинематографа.

Подробнее об инициативе Минкульта — в материале “Ъ FM” «Минкульт заинтересовался сериалами».