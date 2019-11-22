Минкульт заинтересовался сериалами, которые россияне смотрят в интернете. Министерство начнет собирать статистику онлайн-кинотеатров. Там рассчитывают, что это поможет оценить эффективность господдержки кинематографа. То есть если фильм провалился в прокате, но был популярен в интернете, проект будут считать успешным.

Сейчас стриминги делятся статистикой неохотно, объясняет директор российского офиса ComScore Роман Исаев. И использовать эти данные как обоснование господдержки — странное решение, считает он: «Они не хотят раскрывать прежде всего коллегам-конкурентам свои реальные показатели и давать условные инструменты в ценовой борьбе между площадками.

Инициатива в целом неплохая для индустриальной аналитики.

Опасность может быть в том, что контент недостаточно высокого качества будет оправдан его потреблением на онлайн-платформах. Мой прошлый фильм провалился в прокате, но потом его посмотрело столько-то сотен тысяч человек на стриминговом сервисе, значит, фильм замечательный — дайте мне следующий транш».

Данные, в том числе о сериалах, будут передавать в систему учета, которую ведет Фонд кино. Сейчас туда попадают фильмы только с прокатными удостоверениями. Есть риск, что такие документы придется получать и сериалам. А значит, многие проекты могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров, отмечает кинокритик Егор Москвитин: «Если там появятся сериалы или фильмы Netflix, им нужно прокатное удостоверение. О таком требовании пока, конечно, речь не идет. Но требование его может привести к тому, что не все страницы с фильмами какого-нибудь Netflix будут доступны подписчикам Netflix в России.

Стриминги теоретически могут использоваться государством для работы с молодежью, которая настроена ко всему критически.

С помощью сериалов с этой молодежью надо как-то найти общий язык. Направленность многосерийных проектов гораздо более интересная в моменте, чем создание военных фильмов или фильмов о советском прошлом. Сбор информации со стримингов позволит понять, какие проекты на самом деле не провалились, потому что есть такие случаи, как фильмы Юрия Быкова, которые в прокате никто не смотрит, а потом они очень хорошо идут в интернете легально и нелегально».

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Как будут наказывать тех, кто не захочет делиться данными, пока неясно. Для традиционных кинотеатров предусмотрены штрафы — это проценты от дохода.

Илья Сизов