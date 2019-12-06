Бюджет Ижевска на 2020 год планируется бездефицитным

Бюджет Ижевска на 2020 год запланирован бездефицитным, но в течение года в него будут вносить изменения. Проект бюджета рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике гордумы, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на начальника управления финансов города Павла Новгородцева.

«Проект бюджета сформирован под реальные спрогнозированные доходы. На сегодня параметры бюджета на 2020 выглядят следующим образом – доходы и расходы равны, бюджет запланирован бездефицитный»,— отметил господин Новгородцев. Так, доходы и расходы запланированы в сумме по 12,99 млрд руб. соответственно. Собственные налоговые и неналоговые доходы составят 5,45 млрд руб. По основным налоговым доходам ожидаются поступления в 4,43 млрд руб., безвозмездные поступления составят 7,53 млрд руб.

Напомним, что ранее на сессии госсовета был представлен проект бюджета Удмуртии на 2020 год. Доходы республики в следующем году ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в первоначальном варианте прошлогоднего бюджета. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы составят 57,37 млрд. Безвозмездные поступления из федерального бюджета обозначены в сумме 12,74 млрд руб., однако, как пояснил министр, на данный момент после принятия федерального бюджета уже известна сумма, которую республика получит из федеральной казны в следующем году. Она увеличится на 7,64 млрд и в целом составит 20,38 млрд руб. Так, в бюджете заложили профицит 970 млн руб., за счет которого в том числе будет сокращен госдолг на 1,01 млрд до 45 млрд руб. Общий объем расходов запланирован в размере 69,14 млрд руб.