Курская АЭС за 11 месяцев превысила план по выработке электроэнергии на 5%

За 11 месяцев 2019 года Курская АЭС выработала 21,59 млн кВтч электроэнергии — 105,2% от планового задания Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщили на станции.

В ноябре выработка энергоблоков составила 2,2 млрд кВтч электроэнергии (102,3% к плану), отпуск электроэнергии — 2,04 млрд кВтч (102,3%). Также потребители получили более 52,6 тыс. Гкал полезного тепла.

Сейчас на станции работают первый, второй и четвертый энергоблоки, третий — в плановом ремонте. Продолжается возведение первого и второго энергоблоков станции замещения.

Олег Мухин