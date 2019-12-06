За 11 месяцев Смольный расторг 27 контрактов с подрядчиками

За 11 месяцев 2019 года власти Петербурга расторгли 27 контрактов с подрядными организациями на 6,8 млрд рублей, из них 17 — в одностороннем порядке. «Таким компаниям в городе делать нечего», — заявил губернатор города Александр Беглов на XVII съезде строителей Санкт-Петербурга.

По его словам, за январь – ноябрь в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 12 долгостроев, еще восемь будут достроены до конца года. В будущем году планируется завершить 23 проблемных жилых объектов.

Ожидаемый объем ввода жилья по итогам 2019 года в Петербурге —3,4 млн кв.м.