Смольный: Количество проблемных адресов в Петербурге в 10 раз меньше, чем в Москве

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, в настоящее время около 3% от общего объема новостроек в городе можно отнести к проблемным. При этом после введения единой информационной системы жилищного строительства, заработавшей с 1 июля, к подобным проектам стали причисляться еще и адреса с нарушением срока первого договора долевого участия на шесть месяцев.

«У нас "засветился" 31 адрес, но эти дома и ранее были на контроле и опасений не вызывают. Для сравнения, в Москве насчитывается 328 адресов, а в Московской области — более 700. Если измерять это в площадях, то получится 300 тыс. кв. м в Петербурге, 1,5 млн кв. м в Москве и около 3 млн кв. м в Московской области»,— добавил господин Линченко.

По словам вице-губернатора, сложившаяся ситуация на строительном рынке Петербурга позволяет говорить о том, что потребителям не стоит опасаться появления других долгостроев. «В будущем, я надеюсь, серьезным проблем не будет»,— отметил Николай Линченко.

Мария Кузнецова