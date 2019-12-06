В Оренбуржье ищут кандидатов на должность министра промышленности и энергетики

В Оренбургской области сообщили о начале приема документов и проведении собеседования с кандидатами на замещение вакантной должности министра промышленности и энергетики региона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба облправительства.

Соискатели должны иметь четырехлетний стаж госслужбы или стаж работы по специальности, направлению подготовки. Кандидаты на пост министра также обязаны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое не ниже уровня специалитета, магистратуры. Данные условия не относятся к претендентам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года. Приветствуется опыт руководящей работы в сфере промышленности или энергетики. Индивидуальное собеседование должно пройти до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье стартовал конкурсный отбор на должности заместителя руководителя регионального минсельхоза и замглавы минтруда области.

Андрей Сазонов