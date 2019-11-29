В Оренбуржье объявлен конкурсный отбор на должности заместителей министров

Правительство Оренбургской области объявило о начале приема документов и проведении собеседования с кандидатами на замещение вакантных должностей заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

В настоящее время стартовал конкурсный отбор на должности заместителя руководителя регионального минсельхоза и замглавы минтруда области.

Заявки принимаются с 28 ноября по 11 декабря 2019 года. До 20 декабря 2019 года соискатели должны пройти собеседование.

Андрей Сазонов