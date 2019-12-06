«Восточный» заявил гражданский иск по делу Baring Vostok на 2,5 млрд рублей

Банк «Восточный» заявил гражданский иск к инвестиционному фонду Baring Vostok на сумму 2,5 млрд руб. Иск был подан 19 февраля, ранее о нем не сообщалось. Об иске стало известно во время заседания Мосгорсуда, который на этой неделе рассматривал апелляционные жалобы адвокатов в связи с арестом имущества фигурантов расследования.

«19 февраля 2019 года по уголовному делу представителем потерпевшего — ПАО КБ "Восточный" — был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением»,— заявила следователь в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом, исковое заявление банк подал через шесть дней после возбуждения уголовного дела 13 февраля.

По словам адвоката господина Калви Дмитрия Клеточкина, сумма исковых требований соответствует сумме изначально установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам ущерба (2,5 млрд руб.). Адвокат отметил, что основатель инвестфонда до настоящего времени не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен.

Напомним, господин Калви был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве. СКР обвиняет его в хищении у банка «Восточный» более 2,5 млрд руб. В сентябре стало известно, что, согласно проведенным экспертизам, уголовное преследование инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления.

Об экспертизе, в корне меняющей ход судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».

О том, почему фонды Baring Vostok лишились права распоряжаться акциями «Восточного»,— в материале Ъ” «Baring Vostok понизил голоса».