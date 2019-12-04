Мосгорсуд снял арест с квартиры Калви

Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу представителей защиты основателя фонда Baring Vostok, которые заявляли о незаконности ареста его единственного жилья. Дело отправлено на повторное рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Следствие оценило квартиру господина Калви в сумму около 48 млн руб. Предполагалось, что она может быть использована для погашения ущерба при обвинительном приговоре.

«Постановление суда первой инстанции отменить, отправить дело на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

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Напомним, основатель фонда Baring Vostok был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве. СКР обвиняет его в хищении у банка «Восточный» более 2,5 млрд руб. Накануне стало известно, что фонды Baring Vostok почти полностью лишились права распоряжаться голосующими акциями банка «Восточный».

Подробности — в материале “Ъ” «Baring Vostok понизил голоса».