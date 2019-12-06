За парковку оштрафуют по-соседски

Жителям Центрального административного округа столицы разрешили самостоятельно штрафовать соседей за нарушение правил парковки во дворе. Водителям, оставившим машины на площадке спецтехники или на газоне, будут выписывать штраф в 3 тыс. руб. Фиксировать нарушения будут в нескольких центральных районах. Причем делать это могут не только инспекторы, но и сами граждане, используя приложение «Помощник Москвы». Многие автомобилисты называют пользователей этого сервиса «стукачами», а в июне Верховный суд, по сути, запретил использовать его для выписывания штрафов. Но почему «Помощник Москвы» по-прежнему работает? Разбирался Владислав Викторов.

Приложением «Помощник Москвы» пользуется уже больше 500 тыс. человек. За каждое зафиксированное нарушение они получают баллы, которые можно обменять, например, на кружки или чехлы для смартфонов. Регулярно на сайте сервиса обновляется рейтинг «чемпионов» по количеству зафиксированных случаев. Лидер прошлой недели поймал больше 200 нарушителей. А вот у москвича Дмитрия результаты скромнее, рассказал он “Ъ FM”. Зато, по его словам, благодаря приложению он приучил автомобилистов аккуратно парковаться во дворе: «В первый раз я воспользовался приложением в апреле 2018 года, когда внаглую прямо передо мной человек встал на газон.

Я использую этот сервис для фиксации неправильной парковки в своем дворе и только если машину поставили на газон.

Рядом с домом в здании одного из телеканалов народ забивает двор и все паркуются как попало. Я никогда этого не стеснялся, и если человек был в машине, я объяснял, что так не надо делать. Если он отказывался поменять место для парковки, я просто доставал телефон и начинал фиксировать».

Но в отличие от Дмитрия, некоторые «помощники» предпочитают регулярно ходить по всей Москве в поисках нарушителей. Теперь они смогут заглядывать в Таганский, Тверской и Пресненский районы. Там в качестве эксперимента ЦОДД на нескольких улицах разрешил штрафовать за парковку на спецплощадках и газонах. Причем сделать это просили сами жители. Логика властей понятна, говорит глава муниципального собрания Таганского района Илья Свиридов. Но то, что сами граждане будут фиксировать нарушения — плохая идея, добавляет он: «Я понимаю, что власть хотела сделать как лучше, чтобы люди не парковались на местах для пожарной спецтехники. Это вопрос безопасности, и я приветствую такое решение, конечно, потому что нужно как-то образовывать людей.

Но есть риск, что кто-то кого-то начнет штрафовать просто из-за личных вопросов, и все это дело в итоге будет оспорено, обжаловано.

У нас не было ни одной ситуации, при которой бы пожарная машина не подъехала к дому».

Автомобилисты тоже считают эту идею неудачной, и в июне Верховный суд встал на их сторону и разъяснил, что выписывать штрафы может только стационарная автоматическая камера. Причем человек не должен на нее влиять. И смартфон под это описание точно не подходит. После постановления Верховного суда, порядка 95% всех штрафов было отменено, говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Но по его словам, недавно штрафы опять начали приходить, только сейчас обжаловать их не так просто: «Примерно в октябре почему-то позиция тех же судей Мосгорсуда резко поменялась, и они стали писать со ссылкой на то же постановление пленума, что все-таки “Помощник Москвы” является автоматическим средством. А если Московский городской суд занял такую позицию, тогда придется идти только в Верховный суд, ссылаясь на его же разъяснения. Но при этом нужно иметь документы о том, как “Помощник Москвы” работает, нужно брать запросы у Росстандарта на предмет того, зарегистрирован ли “Помощник Москвы” как средство измерения, работает ли оно в автоматическом режиме».

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В ЦОДД “Ъ FM” пояснили, что закон нарушаться не будет. «Помощник Москвы» работает в автоматическом режиме — без касания экрана пользователем. А камера должна находиться в «стационарном режиме», то есть несколько секунд без движения. Дальше программа сама определяет, какое нарушение фиксировать. Правда, по мнению эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, приложение даже не утверждено специальным приказом Росстандарта как средство измерения. Хотя именно на этот документ сейчас ссылаются суды. А как говорит эксперт, едва ли его можно назвать надежным способом фиксации: «ЦОДД и раньше жаловался на то, что в городе определение координат происходит с большой ошибкой, в результате чего поступали многочисленные жалобы. Человек стоял в разрешенном месте, а получил штраф, как если бы он стоял в зоне, где запрещено. То же самое будет и с “Помощником Москвы”: человек достал смартфон, начинается измерение координат, но какие ошибки будут появляться, неизвестно, потому что, может быть, двор глухой или что-то сверху заслоняет сигнал».

Как бы то ни было, пока жителям районов, где теперь могут дежурить «помощники Москвы» стоит внимательнее искать места для парковки. Но если учесть, что речь идет о старых районах столицы, где традиционно узкие дворы, вероятно, припарковаться по правилам будет непросто. На сайте «Помощника Москвы» сказано, что задача сервиса в том, чтобы повысить безопасность на дорогах. По данным ЦОДД, благодаря программе, нарушений правил дорожного движения стало на 9% меньше.