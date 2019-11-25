Kia Picanto переставили под штраф

Москвичка получила штраф за неправильную парковку, хотя ее автомобиль перенесли на газон дорожники. Kia Picanto просто мешал менять асфальт на Истринской улице. РБК приводит слова владелицы, которая утверждает, что рабочие подвинули машину так, что она оказалась на траве. И ей так и не удалось обжаловать штраф. Почему? И кто виноват в этой ситуации? Об этом — Иван Корякин.

Kia Picanto — настолько маленький автомобиль, что его могли просто перенести на руках. Возможно, дорожники так и сделали, когда меняли асфальт на Истринской улице. Они не придумали ничего лучше, как поставить малолитражку на газон, утверждает ее владелица. В результате — приложение «Помощник Москвы» и штраф в 5 тыс. руб. И тут даже не поспоришь, говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «Подобные случаи бывают, правда, чтобы машины переставляли на газон, я слышу впервые. То, что их вытаскивают с одного места и ставят под знак “Остановка запрещена”, а потом автомобили штрафуют и эвакуируют. Если не удастся доказать, что машину переставил не владелец, тогда, к сожалению, ничего сделать не удастся, потому что был зафиксирован факт размещения автомобиля на газоне, и опровергнуть это не получится».

Но владелица машины Екатерина Воробьева, как ее называет РБК, пыталась: искала свидетелей перемещения машины на газон — безуспешно, обратилась в полицию — участковый не успел достать записи с камер, пожаловалась в МАДИ — сама не смогла предоставить необходимые бумаги в срок. То есть власти готовы были отменить наказание за парковку на газоне, но не смогли, поскольку нет доказательств. Хотя это дорожники должны объяснять, почему переставили машину на газон, говорит координатор движения «Синие ведерки» Дмитрий Зворыкин: «Владелица может спокойно обращаться в мировой суд, потому что это идеальная ситуация, когда нарушение есть, а вины нет. Все выстроено таким образом, чтобы оштрафовать конкретного человека. Я полагаю, что для отмены наказания было бы достаточно сказать в суде, что я сюда не ставила, это сделали дорожники».

А предупреждения, которые «Жилищник» расклеивает у подъездов, не играют роли: оповещения, особенно индивидуальные, — это лишь опция, поэтому ссылаться на их отсутствие нет смысла.

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За парковку под знаками и на газоне наказывают все чаще: с начала года МАДИ выявила почти миллион таких нарушений и не без участия «Помощника Москвы». А ГИБДД, напротив, стала реже наказывать за парковку на тротуарах, остановках и пешеходных переходах. С начала года число штрафов сократилось почти вдвое. “Ъ” объясняет это сокращением числа инспекторов.