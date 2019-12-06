Хантсман не исключил вмешательства России в президентские выборы США 2020 года

Бывший посол США в России Джон Хантсман не исключил, что Москва может вмешаться в американские президентские выборы в 2020 году. По его мнению, Россия также стоит за информацией о вмешательстве Украины в выборы 2016 года.

«Давайте просто скажем, что есть возможности нанести ущерб нашему наиболее ценному институту демократии. Мы должны быть готовы к этому, и я не знаю, готовы ли мы»,— сказал он агентству AP. По словам экс-посла, его особенно беспокоит государственная и местная избирательная система, где чиновники могут не иметь ресурсов или информации, чтобы узнавать о возможных угрозах.

Кроме того, господин Хантсман сообщил, что не владеет информацией о вмешательстве Украины в выборы 2016 года, но согласен с тем, что к этой информации причастна Россия. «Именно так они действуют в Москве, пытаясь посеять семена недовольства между Соединенными Штатами и Киевом»,— сказал он.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Ранее демократы получили задание разработать представление к импичменту президента Дональда Трампа. Они сформулируют все обвинения для голосования Палаты представителей, которое, вероятнее всего, пройдет уже до конца года.

В начале августа 2019-го господин Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. На пост посла выдвинут Джон Салливан, сделать его новым главой дипмиссии в России предложил лично американский президент. В конце октября американские сенаторы два часа расспрашивали господина Салливана о взглядах на политику в отношении России, чтобы решить, утверждать ли его кандидатуру на пост посла.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту».

Об уходе Джона Хантсмана — в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».