Google назвал самые популярные видео на YouTube

Российский офис Google в своем блоге назвал самые популярные ролики на YouTube. Компания отметила, что наибольшей популярностью в российском сегменте в этом году стали юмористические видео, мультфильмы и документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни».

В топ-5 самых просматриваемых видео в России в 2019 году вошли:

«Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»), «Беслан. Помни» (документальный фильм Юрия Дудя), певица Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант», выступление Павла Воли «Про настоящих женщин», семь новых серий мультсериала «Фиксики».

В топ-10 российских музыкальных видео вошли:

Артур Пирожков — «Зацепила», Артур Пирожков — «Алкоголичка», Artik & Asti feat, Артем Качер — «Грустный дэнс», Егор Крид – «Сердцеедка», RASA — «Пчеловод», Тима Белорусских — «Витаминка», LITTLE BIG — «I'M OK», Ленинград — «Кабриолет», LITTLE BIG — «SKIBIDI», FACE – «ЮМОРИСТ».

Топ-5 самых популярных видео в мире в 2019 году, оценивавшихся по количеству лайков:

Make This Video The Most Liked Video On YouTube, свадебный ролик PewDiePie, O Dia em que Assisti Bird Box, Оne guy, 54 voices, Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas.

Ранее корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры года в App Store, а также в новом сервисе компании Apple Arcade. Среди лидеров — программы для обработки фотографий, электронная записная книжка с набором художественных инструментов, приложение для верстки печатных материалов. Главным трендом среди игр, по мнению Apple, стал перенос классических блокбастеров с домашних консолей на мобильные платформы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Apple назвала лучшее в 2019 году».