06 декабря, пятница
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Google назвал самые популярные видео на YouTube

Российский офис Google в своем блоге назвал самые популярные ролики на YouTube. Компания отметила, что наибольшей популярностью в российском сегменте в этом году стали юмористические видео, мультфильмы и документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни».

В топ-5 самых просматриваемых видео в России в 2019 году вошли:

  1. «Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»),
  2. «Беслан. Помни» (документальный фильм Юрия Дудя),
  3. певица Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант»,
  4. выступление Павла Воли «Про настоящих женщин»,
  5. семь новых серий мультсериала «Фиксики».

В топ-10 российских музыкальных видео вошли:

  1. Артур Пирожков — «Зацепила»,
  2. Артур Пирожков — «Алкоголичка»,
  3. Artik & Asti feat, Артем Качер — «Грустный дэнс»,
  4. Егор Крид – «Сердцеедка»,
  5. RASA — «Пчеловод»,
  6. Тима Белорусских — «Витаминка»,
  7. LITTLE BIG — «I'M OK»,
  8. Ленинград — «Кабриолет»,
  9. LITTLE BIG — «SKIBIDI»,
  10. FACE – «ЮМОРИСТ».

Топ-5 самых популярных видео в мире в 2019 году, оценивавшихся по количеству лайков:

  1. Make This Video The Most Liked Video On YouTube,
  2. свадебный ролик PewDiePie,
  3. O Dia em que Assisti Bird Box,
  4. Оne guy, 54 voices,
  5. Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas.

Ранее корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры года в App Store, а также в новом сервисе компании Apple Arcade. Среди лидеров — программы для обработки фотографий, электронная записная книжка с набором художественных инструментов, приложение для верстки печатных материалов. Главным трендом среди игр, по мнению Apple, стал перенос классических блокбастеров с домашних консолей на мобильные платформы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Apple назвала лучшее в 2019 году».

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