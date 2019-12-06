Google назвал самые популярные видео на YouTube

Российский офис Google в своем блоге назвал самые популярные ролики на YouTube. Компания отметила, что наибольшей популярностью в российском сегменте в этом году стали юмористические видео, мультфильмы и документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни».
В топ-5 самых просматриваемых видео в России в 2019 году вошли:
В топ-10 российских музыкальных видео вошли:
Топ-5 самых популярных видео в мире в 2019 году, оценивавшихся по количеству лайков:
Ранее корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры года в App Store, а также в новом сервисе компании Apple Arcade. Среди лидеров — программы для обработки фотографий, электронная записная книжка с набором художественных инструментов, приложение для верстки печатных материалов. Главным трендом среди игр, по мнению Apple, стал перенос классических блокбастеров с домашних консолей на мобильные платформы.
Подробнее — в материале “Ъ” «Apple назвала лучшее в 2019 году».
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