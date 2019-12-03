Apple назвала лучшее в 2019 году Компания обозначила тренды года и составила рейтинг приложений и игр

Американская корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры года в App Store, а также в новом сервисе компании Apple Arcade. Среди лидеров — программы для обработки фотографий, электронная записная книжка с набором художественных инструментов, приложение для верстки печатных материалов. Главным трендом среди игр, по мнению Apple, стал перенос классических блокбастеров с домашних консолей на мобильные платформы.

App Store еженедельно посещают свыше полумиллиарда человек, в целом создатели приложений заработали в магазине $120 млрд. Компания подвела итоги 2019 года и рассказала о лучших, по ее мнению, приложениях и играх года, а также о трендах на мобильном рынке.

Spectre Camera от разработчика Lux Optics названо лучшим приложением года для iPhone. Оно делает фотографии с длинной выдержкой. Доступны интервалы с 3, 5 и 9 секундами. Приложение также позволяет удалить толпу с фотоснимка, превратить городские улицы в «реки света», а также делать водопады похожими на картины.

Электронную записную книжку с возможностью писать виртуальными художественными инструментами, например, графитовыми карандашами или маркерами со скошенным пером под названием Flow by Moleskine признали лучшим приложением для iPad. Программа позволяет создать свой набор инструментов, и предназначена для создания эскизов, раскадровок, чертежей, рукописных заметок, диаграмм, журналов и произведений искусства.

Профессиональная дизайнерская программа для верстки печатных материалов Affinity Publisher названа лучшим выбором для Mac. Приложение обладает широким выбором инструментов и позволяет комбинировать изображения, графику и текст для создания брошюр, журналов, книг или плакатов.

Приложение для систематизации своих фотографий и видео The Explorers признано топ-выбором для Apple TV. Программа позволяет делиться своими материалами, а также просматривать загруженное другими пользователями.

В целом в этом году пользователи искали приложения, придумывающие необычные способы делиться историями.

Среди приложений были популярны программы для создания подкастов, романов и реалистичных коллажей. Самым загружаемым бесплатным приложением года стал YouTube, а платным — редактор фотографий Facetune.

Игрой года для iPhone была признана Sky: Children of the Light от thatgamecompany. Новая игра от авторов Journey является первой попыткой компании выступить на поле условно-бесплатных мобильных игр. В трехмерной приключенческой игре герои летают и разгадывают загадки, есть также многопользовательская составляющая.

Двухмерная ролевая игра с пиксельной графикой под названием Hyper Light Drifter признана лучшей для iPad. В постапокалиптичном мире, вдохновленном серией Dark Souls, игрок должен сражаться на мечах и активировать кристаллы. 2D-платформер с необычным визуальным стилем Gris признан игрой года для Mac. Игроку необходимо собирать сферы, обретая все новые способности.

Лучшей игрой для Apple TV оказалась Wonder Boy: The Dragon`s Trap от разработчика DotEmu. Это 2D-платформер с мультяшным визуальным стилем. В сервисе по подписке игр Apple Arcade лучшей игрой признали Sayonara Wild Hearts от разработчика Simogo. В музыкальной игре нужно сражаться на мечах и ездить на мотоциклах, проект доступен также для PS4 и Nintendo Switch.

В Apple утверждают, что главным трендом 2019 года в мобильных играх стал перенос классических блокбастеров (то есть игр для домашних консолей и компьютеров) на мобильные платформы.

В 2019 году вышли Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour, Gears Pop!, Minecraft Earth, а также Assassin`s Creed Rebellion — все являются частью популярных консольных серий, которые перенесли на мобильные платформы. Mario Kart Tour также стала самой загружаемой бесплатной игрой года, а Minecraft — самой популярной платной.

Евгений Федуненко