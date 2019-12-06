Космодром «Морской старт» могут перебазировать в Россию к весне

Плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) планируется перебазировать из США в Россию к весне 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Накануне Госдеп США выдал компании S7 разрешение на перебазирование космодрома.

«Перевод пусковой платформы Odyssey (стартовый комплекс плавучего космодрома.— “Ъ”) и командного судна предварительно планируется на февраль–март 2020 года»,— утверждает собеседник агентства. По данным «РИА Новости», новым местом базирования «Морского старта» может стать Дальний Восток.

Международный консорциум «Морской старт» был создан в 1995 году. С него предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей «Зенит 3SL». В апреле 2018-го S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировали $220 млн. В 2019–2023 годы с «Морского старта» планировалось запустить 12 «Зенитов».

Почему S7 Space хотела отказаться от поставок «Зенитов», читайте в материале “Ъ” «Морской старт дал ракетный сбой».