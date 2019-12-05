Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.

«Соответствующее разрешение получено. Перебазирование планируется на 2020 год»,— сказали в пресс-службе S7. Причины перебазирования в компании не уточнили.

Как ранее сообщали источники агентства, новым местом базирования плавучего космодрома может стать Дальний Восток. «После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка»,— подтвердили в компании. Порт Славянка находится в 200 км от Владивостока.

Напомним, с международного консорциума «Морской старт», созданного в 1995 году, предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей «Зенит 3SL», собираемых на Украине, но состоящих на 70% из российских комплектующих. В апреле 2018 года компания S7 Space стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировано $220 млн. С 2019 по 2023 год с «Морского старта» планировалось запустить 12 «Зенитов».

Почему S7 Space может отказаться от уже заказанных украинских носителей — в материале “Ъ” «Морской старт дал ракетный сбой».