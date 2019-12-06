СМИ: Зеленский предложил создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на встрече «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу», сообщает телеканал Espreso.TV. По задумке господина Зеленского, в состав этой стражи будут в равном количестве входить представители ОБСЕ, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также украинские нацгвардейцы.

Свою идею президент Украины озвучил на встрече с активистами, пострадавшими на Майдане, о чем Espreso.TV рассказал один из участников встречи Евгений Сердюк. Как считает Владимир Зеленский, в «муниципальной страже» должны служить те, кто не участвовал в боевых действиях. Сколько людей будет входить в состав стражи, он не уточнил. Президент Украины также сказал участникам встречи, что на нормандском саммите не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину, утверждает телеканал.

Лидеры стран «нормандской четверки» встретятся в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается отдельная встреча президентов России и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили. Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий за отношения с РФ и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, говорил, что на саммите Украина будет настаивать на прекращении огня по всей линии соприкосновения и обмене пленными.

Как помощник президента Украины призвал не ослаблять давление на Россию, читайте в публикации “Ъ”.

Подробнее о планируемой встрече двух президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».