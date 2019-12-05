Украина требует санкций до победного Донбасса

Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В Лондоне на конференции «Украина: большие ожидания» в Королевском институте международных отношений (Chatham House) он заявил, что Киев хочет дипломатическими средствами разрешить конфликт, но если этого не произойдет, то отгородится от Донбасса стеной, чтобы «жить дальше».

Посвященный Украине форум в Лондоне собрал большое количество международных экспертов, чиновников, дипломатов и политиков. Одним из ключевых украинских спикеров был помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Выступление чиновника, являющегося основным переговорщиком с Россией и постоянно поддерживающего контакты с российским коллегой Владиславом Сурковым, было посвящено запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Господин Ермак напомнил, что окончание войны на востоке Украины — единственный слоган, с которым президент Зеленский набрал 73% голосов на выборах весной этого года.

«С чем мы поедем на “нормандский формат”? Украина выполнила все предварительные условия, которые были оговорены на сентябрьской встрече в Берлине. В трех местах — Станице Луганской, Петровском и Золотом — произошло разведение (сил и средств конфликтующих сторон.— “Ъ”). Президент едет в Париж с четкой и сильной позицией. Украина сделает все от нее зависящее, чтобы остановить войну и достичь мира дипломатическими средствами»,— заявил Андрей Ермак.

Он отметил, что в столице Франции украинская сторона будет настаивать на прекращении огня по всей линии соприкосновения и обмене пленными.

Назвав международную поддержку Украины со стороны ее западных партнеров ключевым условием достижения мира в Донбассе, чиновник заверил, что эта поддержка у Киева сейчас есть. По его словам, Украина проводит постоянные консультации с США, ЕС, Великобританией, Канадой. «Мы едем в Париж, чувствуя абсолютную поддержу наших партнеров»,— подчеркнул он.

Единственная мотивация Украины, заявил господин Ермак, вернуть в страну мир: «Россия — наш сосед. Поэтому мы делаем все, чтобы найти прагматичный сценарий для Украины. Поверьте, очень скоро вы увидите процветающую Украину, вашего друга».

Андрей Ермак также уверен, что снятие международных санкций с России не может обсуждаться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Если же Россия не будет демонстрировать готовность выполнения минских договоренностей, у Киева на этот случай имеется план Б.

Он, по словам господина Ермака, состоит в том, чтобы использовать опыт Израиля — отгородиться стеной от неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и «жить дальше».

«К сожалению, жить в парадигме холодной войны»,— резюмировал помощник Владимира Зеленского.

Касаясь вопроса особого статуса для непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), помощник президента Украины заявил о готовности к конституционной реформе. ДНР и ЛНР, сказал господин Ермак, могут получить дополнительные полномочия. При этом он подчеркнул, что ни о какой федерализации речи нет.

Не очень понятно, готовность к каким изменениям в конституции имел в виду Андрей Ермак. Ранее здесь же, в Лондоне, на саммите НАТО глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев определился с переговорной позицией, которую президент Зеленский будет отстаивать на встрече «нормандской четверки». Красной линией, переступать которую Киев не намерен ни при каких обстоятельствах, отметил он, остается отказ от внесения изменений в конституцию Украины, которые бы закрепили особый статус Отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) и возможность избранных там представителей власти влиять на принятие решений общенационального характера.

Возможно, это прояснится после парижской встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции. Там, как уже сообщал “Ъ”, состоится отдельная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как ранее писал “Ъ”, на обсуждение «нормандской четверки» будет вынесено несколько блоков вопросов. Политический блок включает проблему особого статуса для ОРДЛО с его закреплением в конституции. Также стороны обсудят вопросы безопасности — дальнейшее разведение сил и средств на новых участках. На экономическом направлении Москва планирует поднять вопрос снятия блокады с ДНР и ЛНР — экономической и транспортной, чтобы можно было пустить поезда, автобусы и грузовики. Гуманитарный блок подразумевает обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Кроме того, российская сторона намерена настаивать на амнистии. «И не просто индивидуальной, а закрепленной законодательно с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе»,— описывал настрой Москвы собеседник “Ъ” в российских госструктурах.

Обсудить предстоит и «модальность проведения выборов» в ДНР и ЛНР. Этот вопрос считается самым сложным из-за множества спорных моментов. Украина не раз заявляла, что настаивает на допуске в ОРДЛО всех существующих в стране политических партий, а заодно и СМИ. В ДНР и ЛНР этому противятся. Еще один спорный вопрос — кто будет главным ответственным по выборам: ЦИК Украины или местные избиркомы. Также необходимо решить, кого именно предстоит избирать. Дело в том, что на Украине главы областных администраций назначаются президентом. Москва, Донецк и Луганск вряд ли согласятся распространить этот подход на ДНР и ЛНР.

Галина Дудина, Лондон; Владимир Соловьев