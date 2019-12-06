«МК в Воронеже» переезжает в Курск

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, с нового года выпуском газеты «Московский комсомолец в Воронеже», а также наполнением одноименного сайта будет заниматься команда менеджеров из Курска — Надежда Черникова и Николай Макарский. Их задача — увеличить тираж издания и его аудиторию в сети. При этом у воронежского ООО «Редакция региональных медиапрограмм» заканчивается договор франшизы со столичным издательским домом как раз в конце 2019 года, сообщили „Ъ“ в «МК». Воронежскую редакцию уже планирует покинуть ее многолетний руководитель Алла Холденко. Курские коллеги господ Черниковой и Макарского сомневаются, что под их руководством «Московский комсомолец» станет более популярным в регионах Черноземья.

О смене держателей франшизы «МК» в Воронеже “Ъ-Черноземье” вчера рассказали в самом издательском доме. Заместитель генерального директора ИД Олег Воробьев сообщил “Ъ-Черноземье”, что с января 2020 года право на выпуск газеты в Воронеже и наполнение ее сайта получили курские предприниматели Надежда Черникова и Николай Макарский. «Они уже занимаются распространением “МК” в шести регионах ЦФО, помимо Воронежа. Для оптимизации расходов двух редакций мы объединяем их издательские усилия, — рассказал господин Воробьев. — Позиции “МК” в Воронеже сегодня достаточно низкие, за последний месяц они оказались на 16-м месте в рейтинге liveinternet.ru, задача новых франшизеров — стабильно быть в первой десятке. Также у издания в городе снижается тираж, задача — остановить снижение. Уже есть концепция перезагрузки проекта».

По словам Олега Воробьева, представители ИД предлагали всем нынешним сотрудникам редакции остаться, но часть из них решила покинуть газету. «К нашему сожалению, решила изменить свое будущее редактор Алла Холденко. Я расстроен ее решением, как и некоторых других сотрудников, но это их выбор. Договор с нынешним юрлицом “МК в Воронеже” автоматически заканчивался 31 декабря», — уточнил господин Воробьев. Он также заметил, что уже встречался с многолетним партнером издания в Воронеже — депутатом городской думы от КПРФ, девелопером Константином Ашифиным. «Мы нашли полное взаимопонимание»,- заверил Олег Воробьев.

Владельцем франшизы «МК в Воронеже» до конца года является воронежское ООО «Редакция региональных медиапрограмм». По данным Kartoteka.ru, компания была основана в 2001 году для издания газет. Учредитель — Ирина Зайцева, директор — Алла Холденко. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2018 году составила 6,25 млн руб., убыток — 106 тыс. руб.

Главный редактор «МК в Воронеже» Алла Холденко подтвердила “Ъ-Черноземье”, что вместе со своим заместителем Даниилом Ендовицким намерена покинуть газету. «Для меня это неприятная тема, много лет посвятили изданию, а затем вроде и предложили быть главным редактором, но чего только — не уточнили, — рассказала госпожа Холденко. — Разговоры о смене франшизера ходили с лета, но головная редакция нас успокаивала. Олег Воробьев мне даже прислал гарантирующее письмо, пригласил на скорое празднование 100-летия “МК” в столицу, а на днях представил нового владельца франшизы».

Курский медиаменеджер Надежда Черникова сообщила “Ъ-Черноземье”, что теперь участвует в двух проектах «МК», которые с нового года «будут перекликаться». Кроме того, вместе с ее командой в Воронеж должно прийти липецкое интернет-телевидение most.tv. «При перезагрузке воронежского проекта мы делаем ставку на человеческие ресурсы, — заявила госпожа Черникова. — Несколько сотрудников сегодняшней редакции "МК в Воронеже" с нами останутся, первоначально двери были открыты для всех, но Алла Холденко высказала желание уйти. На пост главного редактора мы рассматриваем несколько кандидатур, среди них есть известный в Воронеже липецкий журналист Илья Сахаров и местный специалист Александр Пирогов. Предложений им еще не делали».

Из данных официального сайта сетевого издания «МК в Черноземье» следует, что его главным редактором является Надежда Черникова, учредителем — головное московское ЗАО «Редакция газеты "МК"», а издателем — курское ООО «Бизнес и консалтинг». Это юрлицо, по данным Kartoteka.ru, с момента его основания в 2012 году принадлежит гендиректору Николаю Макарскому. Компания занимается деятельностью в области права и бухучета. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2018 году составила 5,9 млн руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб.

Девелопер Константин Ашифин сообщил “Ъ-Черноземье”, что постарается сотрудничать с новой редакцией «МК в Воронеже». «Ребята хотят через синергию вывести издание на другую рентабельность. Надеюсь, революции с точки зрения формата и контента не произойдет. Но жизнь покажет. Знаю, что новые франшизеры хотели, чтобы коллектив не пострадал, договаривались, но все решения принимают сами».

Генеральный директор популярного курского ИА «Секунда» Надежда Сургина напомнила “Ъ-Черноземье”, что при руководстве местным медиаменеджером Денисом Шайкиным «МК в Черноземье» «переживал фактически свой расцвет»: «Почти каждый номер был острым, много внимания уделялось политике. Поэтому газету критиковали, обсуждали, но читали. Дениса Шайкина сгубили управленческие ошибки. Газета погрязла в долгах, журналисты разбегались, держать планку и регулярно выпускать тираж становилось все сложнее. Поэтому вскоре газета ушла к Роману Алехину, владельцу сети ортопедических салонов. Он горел идеей сделать крутой медиапроект, но не имел опыта в медийной сфере. С ним, безусловно, издание потеряло прежнюю остроту, которую подменили эпатажем». «Смена Романа Алехина на Надежду Черникову и Николая Макарского была неожиданной для всех и в первую очередь для самого Романа Алехина. После этого "МК в Черноземье" постепенно перестал быть на слуху. У издания сейчас нет внятной информационной позиции. Громкие тексты выходят крайне редко. В газете иногда появляется качественная аналитика, но за счет небольшого охвата аудитории она зачастую остается незамеченной. Само издание вряд ли можно назвать влиятельным или читаемым», — считает госпожа Сургина.

Бывший издатель и главный редактор «МК» в Курске, Липецке, Орле и Тамбове Денис Шайкин также полагает, что сейчас издание влияния в медиасообществе Черноземья не имеет. «Одно время это была одна из немногих газет, которая старалась сохранить независимое суждение. Сейчас этого незаметно. Даже в Курске, где находится офис редакции, "МК" как такого не видно», — рассказал господин Шайкин. По его мнению, причиной изменения ситуации могли стать и недостаточное финансирование, и управленческие ошибки новых команд.

Андрей Цветков, Александр Прытков, Олег Мухин