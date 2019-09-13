Воронежские власти на пути в «Коммуну»

Воронежская областная газета «Коммуна», которая несколько лет назад отметила свое 100-летие, может стать очередным СМИ, юридически подконтрольным региональным властям. Возможность приобретения доли десяти нынешних учредителей издания по «символической цене» рассматривает одна из структур областного правительства. Таким образом, чиновники рассчитывают спасти газету от закрытия по экономическим причинам. Одни участники местного медийного сообщества называют «Коммуну» брендом, который «должен жить». Другие считают, что сотрудники издания «просто не хотят меняться».



О том, что правительство Воронежской области рассматривает возможность покупки газеты «Коммуна», “Ъ-Черноземье” рассказали в окружении одного из совладельцев издания. «Эту меру должно рассматривать как желание поддержать одно из старейших в регионе изданий, которое сегодня по естественным причинам находится на грани закрытия, — рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”. — У “Коммуны” несколько владельцев, с которыми уже ведут переговоры представители управления региональной политики (УРП. — „Ъ“). Понятно, что доли придется передать за символические деньги, другого выхода нет. На ежегодное содержание газеты нужно примерно 20 млн руб. Думается, это небольшие средства для региональной казны».

Один из близких к редакции журналистов на условиях анонимности сообщил “Ъ-Черноземье”, что по рекомендации УРП главный редактор «Коммуны» Виктор Руденко при содействии декана журфака Воронежского госуниверситета Владимира Тулупова подготовил концепцию модернизации издания.

Проект, в частности, предусматривает увеличение тиража, чем несколько смущает. Ну какие сейчас тиражи? Скорее, надо думать о глобальной модернизации сайта, как бы газета ни держалась за свою пожилую аудиторию в районах области», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Сам господин Руденко, который владеет 20% ООО «Редакция газеты "Коммуна"» и контролирует еще 10% по договору доверительного управления с бывшим главным редактором Виталием Жихаревым, от раскрытия деталей переговоров отказался: «Пока не хочу — в интересах дела. Обсуждение считаю преждевременным». При этом он отметил, что считает выкуп газеты областным правительством целесообразным. «Но это уже не ко мне вопрос, а к правительству», — сказал он “Ъ-Черноземье”.

В пресс-службе губернатора предпочли не обсуждать перспективы «Коммуны». Высокопоставленный источник в облправительстве рассказал “Ъ-Черноземье”, что некоторое время назад Виктор Руденко был на приеме у губернатора Александра Гусева, после которого глава региона поставил задачу помочь изданию преодолеть кризис. «Собственники неоднократно обращались с просьбой о поддержке и даже выкупе. Мы исходим из того, что газета имеет давнюю репутацию и является надежным партнером. Но мы должны соблюдать интересы и других СМИ. О выкупе издания решения нет», — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.

«Мы всегда консультируем, если к нам обращаются. Но пока я не могу комментировать, это вопрос “Коммуны” прежде всего. Это было бы даже неэтично», — сообщил “Ъ-Черноземье” декан журфака ВГУ Владимир Тулупов. Он назвал «Коммуну» брендом, который «должен жить»: «В свое время я выступал за сохранение "Молодого коммунара". Газеты со 100-летней историей должны жить».

Экс-глава воронежского отделения Союза журналистов Виталий Жихарев подтвердил “Ъ-Черноземье”, что восемь из десяти собственников готовы продать свои доли (согласно выписке ЕГРЮЛ, по 10% также владеют журналисты Виктор Силин, Анатолий Бавыкин, Борис Ваулин (умер в августе 2018-го), Александр Карецкий, Олег Рябченко, Анна Фирсова и журналист Рудольф Ходеев). «Еще при мне (руководил редакцией до 2010 года. — „Ъ“) доля подписки в общей выручке сократилась до 10%, сначала перешли на трехразовый тираж, потом — на двухразовый. Но я бы не хотел, чтобы возникло мнение, что "Коммуна" развалилась — она держалась, сколько могла, — пояснил господин Жихарев. — Делать газету общественно-политического характера в текущих условиях практически невозможно».

По словам собеседника “Ъ-Черноземье” в правительстве, при продаже долей владельцы «едва ли выйдут в плюс». Уставный капитал ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 300 тыс. руб. Выручка — 19,7 млн руб., чистая прибыль — 122 тыс. руб.

По словам собеседника “Ъ-Черноземье” в журналистском сообществе Черноземья, впервые владельцы «Коммуны» обратились за помощью к бывшему губернатору Алексею Гордееву еще в 2015 году: «Вопрос ведь не в том, что они мало бюджетных денег получают. Там порядка 15-20 млн руб. из разных источников — дума, мэрия, управление делами. И это не считая косвенную помощь от районных властей. Вопрос в менеджменте. Эти люди просто не хотят меняться».

Воронежский журналист Герман Полтаев, долгое время работавший заместителем редактора и шеф-редактором областной газеты «Воронежский курьер» (сейчас входит в госхолдинг РИА «Воронеж» с ежегодным бюджетом около 200 млн руб.), предположил, что если региональные власти откажутся от выпуска бесплатных приложений (к примеру, еженедельная газета «Семерочка» выпускается тиражом 90 тыс. экземпляров), то у них хватит денег на содержание «Коммуны». «Тот факт, что губернатор Александр Гусев выступил недавно со своей программной статьей именно на страницах "Коммуны", довольно сильно характеризует его отношение к областной прессе. Видимо, там он себе места не нашел, — заметил господин Полтаев. — Если покупка газеты спасет ее от ухода в небытие, то я буду только рад. Не хочу, чтобы газеты с длинной историей закрывались. Это всегда плохо. Я не согласен с позицией "пишите интересно — будут читатели". В нашей стране главный источник ресурсов — это бюджет».

Андрей Прах, Андрей Цветков