Агитация не сыграла «Первым номером»

Депутаты липецкого горсовета отклонили проект мэрии по увеличению бюджета облцентра на 2,5 млн руб. Эти средства как дотации из региональной казны хотели направить на печать специальных выпусков по 250 тыс. экземпляров еженедельной газеты «Первый номер», которая принадлежит мэрии и имеет тираж 11 тыс. экземпляров. Отрицательное заключение на проект выдала городская контрольно-счетная палата (КСП). По мнению аудиторов, обоснования для печати спецвыпусков не было представлено. Депутаты опасаются «завуалированной агитации за бюджетный счет» накануне губернаторских выборов, которые состоятся 8 сентября. В мэрии и обладминистрации утверждают, что агитпродукции в спецвыпусках не планировалось.

Вчера на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности липецкого горсовета депутаты рассмотрели пакет поправок в бюджет облцентра на этот год. Среди них была дотация из региональной казны в размере 2,5 млн руб., которую мэрия предлагала направить на обеспечение дополнительных выпусков принадлежащей ей еженедельной информационно-аналитической газеты «Первый номер». Это издание выходит с 2014 года, имеет разовый тираж 11 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно в магазинах, отделениях банков, многофункциональных центрах и других учреждениях. Всего предполагалось напечатать четыре спецвыпуска по 250 тыс. экземпляров каждый. Городская КСП в заключение отметила, что мэрия не представила пояснений к этому проекту, добавив, что годовой тираж «Первого номера» составляет 561 тыс. экземпляров.

В итоге эту поправку парламентарии отклонили. Как рассказал “Ъ-Черноземье” член комиссии коммунист Николай Быковских, на заседании необходимость печати спецвыпусков также не была объяснена. «Говорили, что будут размещать информацию, например, об инициативном бюджетировании, но это прозвучало неубедительно. Газетой с таким тиражом можно весь Липецк было засыпать, а что в ней нужного?» — заявил господин Быковских. По его словам, «все стало понятно», когда выяснилось, что деньги выделяет областной бюджет: «Появились версии, что в этих выпусках может быть агитационный материал». Кроме того, добавил Николай Быковский, порядка 1 млн руб. из предполагаемой субсидии планировалось направить на услуги «Почты России» по распространению тиражей.

Спикер горсовета Игорь Тиньков пояснил “Ъ-Черноземье”, что депутатам так и не предоставили внятного объяснения назначения спецвыпусков: «Поэтому у нас возникло опасение, что таким образом могла произойти завуалированная агитация за бюджетный счет». «Газета нуждается в увеличении тиража, мы не раз выходили с такой инициативой, так как она интересна читателям. Но должен быть здравый подход, а не резкое увеличение тиража, которое может привести к тому, что газета просто будет лежать под ногами», — считает господин Тиньков.

8 сентября, в единый день голосования, в регионе пройдут выборы главы администрации Липецкой области, а также довыборы в облсовет, горсовет и несколько сельсоветов. Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти заверил, что агитации в спецвыпусках «Первого номера» не планировалось, а средства на их печать «заложил город». Более того, по словам собеседника “Ъ-Черноземье”, один из выпусков газеты уже вышел ко Дню города, 21 июля, второй запланирован на 1 сентября, а еще один будет посвящен «итогам года». В мэрии “Ъ-Черноземье” также заявили, что агитпродукции в дополнительных тиражах не планируется. Впрочем, почему вообще понадобились спецвыпуски, да еще в предвыборный период, в мэрии оперативно пояснить не смогли.

На сайте газеты «Первый номер» нет ссылки на тексты спецвыпуска, посвященного Дню города. Собеседник “Ъ-Черноземье” на местном медиарынке описал содержание основных материалов этого номера как «удобочитаемые отчеты о достижениях команды врио губернатора Игоря Артамонова, в том числе его ставленницы — мэра Евгении Уваркиной». Окончательное решение о выделении средств депутаты горсовета примут на сессии 27 августа. Если горсовет отклонит поправку в бюджет, средства вернутся в областную казну, пояснила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

Александр Прытков, Андрей Прах