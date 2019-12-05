В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, следует из данных портала Downdetector. Сбои в Facebook зафиксированы в США, Мексике, Перу, Венесуэле, Бразилии. Instagram не работает в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании. Небольшие перебои в работе обоих сервисов фиксируются в Москве.

Сбои начались около 22:00 мск. 47% пользователей Facebook не могут войти в свой аккаунт, у 32% не обновляется новостная лента, у 19% полностью не работает соцсеть. У 53% пользователей Instagram проблемы с новостной лентой, 33% не могут авторизоваться, у 12% не работают сторис.