Солнечные станции нагрузят рынок равномерно

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго предложило перенести на 2024 год ввод некоторых солнечных электростанций (СЭС), которые прежде предполагалось построить в 2025–2035 годах. Это нужно, чтобы более равномерно распределить нагрузку на оптовый энергорынок, не допустив годового роста цен выше инфляции. Правительство предварительно одобрило идею. Дополнительный отбор проектов может пройти весной, но перераспределяемые объемы пока неизвестны.

Весной 2020 года правительство может провести дополнительный отбор проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) со вводом в 2024 году. На него, согласно протоколу совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 26 ноября (есть у “Ъ”), перенесут часть объемов, зарезервированных под строительство СЭС по новой программе поддержки зеленой генерации в 2025–2035 годах. Конкретный объем мощности СЭС в протоколе не называется. Минэнерго, Минэкономики и ФАС должны дать расчеты до 7 февраля.

Правительство поддерживает развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ, гарантируя доходность таких проектов через механизм договоров на поставку мощности (ДПМ ВИЭ). Затраты по ним возвращаются в течение 15 лет из повышенных платежей энергорынка. Практически вся квота по первой волне поддержки зеленой генерации в 2013–2024 годах — это 5,5 ГВт — уже разобрана.

Последний отбор для проектов с вводом в 2024 году прошел в текущем году, но планировался еще один конкурс — на нем между инвесторами в ветряную и солнечную генерацию будет распределено 179,8 МВт невыбранной квоты по проектам строительства малых ГЭС. Из-за того что CAPEX строительства мини-ГЭС оказался выше, чем ВЭС и СЭС, размер этой квоты увеличился до 300 МВт.

Поддержка ВИЭ за счет оптового энергорынка — лишь меньшая часть запущенной правительством масштабной программы по развитию российской энергетики в перспективе до 2030-х годов. С текущего года также начала действовать программа модернизации старых ТЭС объемом до 1,9 трлн руб. и атомной генерации — около 1 трлн руб. На ДПМ ВИЭ в 2024–2035 годах планируется направить 400 млрд руб. (222 млрд руб. на ВЭС, 148 млрд руб.— на СЭС, на эти средства, по оценке Минэнерго, можно построить около 1,498 ГВт).

При этом у программы есть ключевое ограничение — по поручению президента Владимира Путина рост цен на оптовом рынке электроэнергии не должен превышать инфляцию. Для этого правительство ограничило общий массив средств, которые могут быть направлены на поддержку тех или иных видов генерации, определив его предельный уровень по годам. Тем не менее в отдельные периоды все равно существуют риски превышения порога по инфляции. Предложение Минэнерго по переносу вводов СЭС, по словам собеседников “Ъ”, как раз призвано снизить такие риски. В 2024 году объем вводов зеленой генерации будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы,— 297 МВт.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики отмечают, что объем производства оборудования в солнечной энергетике превысил 700 МВт в год, поэтому решение правительства позволит частично компенсировать отсутствие вводов в 2023–2024 годах. В Минэнерго и Минэкономики “Ъ” не ответили, в ФАС сообщили, что только начали работу по вопросу.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отмечают, что по обсуждаемой программе поддержки ВИЭ после 2024 года определена только ее предельная стоимость, а конкретные параметры будут определяться на этапе разработки соответствующих проектов нормативных правовых актов, поэтому «с учетом постоянно меняющейся рыночной ситуации говорить именно о переброске объемов между программами не совсем корректно». Регулятор пока не проводил соответствующих оценок.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что на последнем отборе СЭС по стоимости 1 МВт установленной мощности оказались на 23% дешевле, чем ВЭС, поэтому объем мощности в выделенном тарифе может быть больше. Дополнительным фактором выбора в пользу СЭС может быть изначальный дисбаланс в ДПМ ВИЭ в пользу ВЭС (3,3 ГВт ветра против 1,8 ГВт у солнца).

Татьяна Дятел